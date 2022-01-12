İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir günde tespit edilen 43 bin 815 vaka sayısıyla salgında yeni rekor seviye görüldü.

Omicron varyantının etkisindeki ülkede vaka sayıları, yılbaşından bu yana 10 kattan fazla artmış oldu.

Ülkede Eylül 2021'den bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği 2 Ocak'ta 4 bin 197 yeni vaka tespit edilmişti.