İsrail'in ihlallerini belgeleyen yerel aktivist Basil el-Adve, yıkımların El-Halil'in güneyindeki Fahit köyünde gerçekleştiğini söyledi.

Avde, İsrail güçlerinin köyde 18 kişinin yaşadığı 5 ev, bir su kuyusu ile yem depolama ve hayvan barınağı olarak kullanılan 5 tesisi yıktığını belirtti.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı ve genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşılan köyde gelir kaynaklarının zarar gördüğüne dikkati çeken Filistinli aktivist, yıkılan konutlarda yaşayan 18 kişinin de evsiz kaldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail yüzlerce meskeni yıktı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in başından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.