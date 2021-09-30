İsrail'in kuzeyindeki 89 numaralı otoyolda otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi.

5 ölü, 47 yaralı

İlk belirlemelere göre kazada 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.