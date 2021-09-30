Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'de otobüs kazası: En az 5 ölü, 47 yaralı
İsrail'in Celile bölgesinde otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.
İsrail'in kuzeyindeki 89 numaralı otoyolda otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi.
5 ölü, 47 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: İsrail Trafik Kazası Ambulans Polis
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