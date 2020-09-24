Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.



Karantina kararı gerekçe gösterilerek Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılmasını protesto eden göstericiler, Meclis önündeki yolu zaman zaman trafiğe kapattı.



“Protesto hakkımızı elimizden alamazsınız”, “Oyun bitti” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağıran sloganlar attı.



Yoldan geçen bazı Netanyahu taraftarları ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da polis müdahalesi sonucu ciddi bir olay yaşanmadı.



İsrail kabinesi, bu sabah 18 Eylül’de getirilen karantina önlemlerini sıkılaştırmış ve Netanyahu karşıtı gösterilere katılacak kişi sayısını en fazla 2 bin ile sınırlandırmıştı.



İsrail’de 3 aydan uzun süredir COVID-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.