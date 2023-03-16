Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargıya müdahale" olarak değerlendiren grupların ülke genelinde 10 haftayı geride bırakan eylemleri giderek artıyor.

Göstericiler, daha önce çağrıları yapılan bugünkü eylem çerçevesinde; gruplar halinde, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde ana arterlerde ve kent meydanlarında İsrail bayrakları ile çeşitli afiş ve pankartlarla toplanmaya başladı.

Tel Aviv’deki göstericiler, “Demokrasi” sloganları atarak yürüyüş yaparken, Batı Kudüs'teki bir grup eylemci, İsrail Yüksek Mahkemesinin önündeki "yürüyüş yolunu" pembe ve kırmızı şeritle boyadı.

Grup adına yapılan açıklamada, yolun boyanmasında kolay silinebilecek bir boya kullanıldığı, kamu malına zarar verme amacı taşınmadığı belirtilerek, "kırmızı ve pembe renkleri bir arada kullanarak, bağımsız bir yargı ile ifade özgürlüğü ve yaratıcılığın iç içe olduğunu vurguladık" denildi.

İsrail polisi, Yüksek Mahkeme'nin önündeki yolun boyanmasıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hayfa Limanı'nın girişi kapatıldı

Ülke genelinde yayılan eylemler, denizde de gerçekleştiriliyor.

Hayfa sahilinde bir grup gösterici, yat ve teknelerle, buraya yanaşacak gemileri engellemek için limanın önünü kapattı.

Yerel basında, eylemin İsrail Donanması'ndan emekli bir grup tarafından düzenlendiği ve "Bir diktatörlüğe hizmet etmeyeceğiz" yazılı pankart asıldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Başka bir grup gösterici ise İsrail'in sahil şeridi boyunca uzanan otoyola inerek, araç trafiğini engelledi.

Tel Aviv Üniversitesinin girişine dikenli teller çeken bir grup öğrenci de "İfade özgürlüğü ve akademik hürriyeti korumak için bariyer" yazılı pankart açtı.

İsrail basınında, sahil kentlerinde ve Tel Aviv'de bazı ana arterlerin de göstericiler tarafından kapatıldığı fotoğraflar yer aldı.

Yedek askerler Ultra Ortodoks mahallesinin girişini kapattı

Yerel basındaki başka bir haberde de yaklaşık 200 İsrailli yedek askerin, başkent Tel Aviv'de Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin yaşadığı Beni Barak Mahallesi'nin girişini kapattığı bilgisi verildi.

Habere göre göstericiler, zorunlu askerliğin kadın ve erkekler için 3 yıl yapıldığı İsrail'de, Ultra Ortodoksların askerlik hizmetinden muaf olmasına tepki olarak, sembolik bir "askere alım" noktası kurdu ve "Orduya gidin" sloganları attı.

Başta Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs ve Netanya gibi büyük kentler olmak üzere, ülke çapında onlarca noktada gün boyu gösteriler gerçekleştirileceği açıklandı.

İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir “yargı reformu” planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, haftalardır devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.