Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Karadeniz'de Rus jeti ABD dronunun üzerine böyle yakıt boşalttı
ABD, Karadeniz'de Rus jetinin Amerikan İHA'sının üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü paylaştı.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.
Olayın yaşandığı gün kaydedilen; Rus jetinin ABD dronunun üzerine yakıt boşalttığı anlara dair görüntüyü kamuoyuyla paylaşan EUCOM, uçağın İHA'nın pervanesine çarptığını duyurdu.
Rusya ise İHA'nın kontrolsüz uçuşu nedeniyle düştüğünü öne sürüyor.
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