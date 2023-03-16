Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan deprem nedeniyle Türkiye'ye 105 ton sağlık malzemesi daha yolladı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dost ve kardeş ülke Türkiye'ye yardıma devam ettiklerini, bu kapsamda 105 ton tıbbi malzeme daha yolladıklarını söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılan Szijjarto, burada yaptığı konuşmada, doğal afeti endişeyle izlediklerini ve Türkiye'ye yardım ulaştırmak için hemen harekete geçtiklerini kaydetti.
Macaristan'ın bölgeye 167 arama kurtarma ekibi ve 29 özel eğitimli köpek yolladığını ve ekiplerin 35 kişiyi enkaz altından kurtardığını belirten Szijjarto, dost ve kardeş ülke Türkiye'ye yardıma devam ettiklerini ve bu kapsamda 105 ton tıbbi malzeme daha teslim ettiklerini söyledi.
Ülkesinin Türkiye'ye geçen ay 1500 kilogram ilaç yolladığına işaret eden Szijjarto, son yapılan 105 tonluk sevkiyatta ise solunum ve infüzyon cihazlarının yanı sıra çeşitli ilaçlar ve bandaj malzemesinin yer aldığını belirtti.
Etiketler: Macaristan Deprem
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda'da on binlerce öğretmen hayat pahalılığı nedeniyle greve gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz