Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki habere göre, "İsrail'de Kalite Yönetimi Hareketi"nin Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda düzenlediği gösteriye yüzlerce İsrailli katıldı.

"İsrail utanç duyuyor" sloganıyla düzenlenen gösteride Netanyahu-Gantz liderliğindeki koalisyon hükümeti protesto edildi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, perşembe günü, Netanyahu'yu resmi olarak hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, yeni hükümetin 13 Mayıs'ta mecliste yemin ederek göreve başlayacağını duyurmuştu.