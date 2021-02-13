Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail’de küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail’in kuzeyindeki Afula kenti yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçak Afula yakınlarında tarım arazisine düştü.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan biri yolcu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Resmi makamlardan kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail
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