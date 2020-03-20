Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 28 kişide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 10'unun durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 15 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 705'e yükseldiği kaydedildi.

İsraillilere "evde kalın" talimatı

Başbakan Binyamin Netanyahu, dün akşam Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri duyururken, tüm İsraillilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları talimatı verdi.

Ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında daha önce de tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.