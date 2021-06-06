Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan testlerden sadece 4'ü pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkan bu 4 kişinin yurt dışından geldikleri tespit edilirken, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadı.

Nüfusa oranla dünyada en fazla aşı yapan ülke konumunda

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Aktif vaka sayısı 216'ya düştü

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye aşının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'a düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

Ülkede ayrıca durumu ağır olan sadece 37 COVID-19 hastası bulunuyor.

İsrail 12-15 yaş aralığını aşılamaya başladı

Ülkede bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar koronavirüse karşı aşılanmaya başlandı.

İsrail’de bu yaş aralığında 600 bin çocuk bulunurken aşı için şu ana kadar 10 bin çocuk randevu aldı.