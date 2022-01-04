Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de helikopter düştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında askeri helikopter düştü.
İsrail ordusuna ait helikopterin Hayfa kenti kıyılarında düştüğü bildirildi. Kısa sürede ekipler olay yerine sevk edildi.
Kazadan birkaç dakika sonra 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kayıp 2 askeri arama çalışmaları ise devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail
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