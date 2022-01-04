İsrail ordusuna ait helikopterin Hayfa kenti kıyılarında düştüğü bildirildi. Kısa sürede ekipler olay yerine sevk edildi.

Kazadan birkaç dakika sonra 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kayıp 2 askeri arama çalışmaları ise devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.