Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'deki göçmen kayıplarında rekor artış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Akdeniz üzerinden İspanya'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerden 4 bin 404'ü ya kayboldu ya da hayatını kaybetti. Göç yolunda kaybolanlardan 205'i de çocuktu.
2021'de, Akdeniz'de yaşanan göçmen kaybında bir önceki yıla göre yüzde 103 artış kaydedildi.
İspanya'ya düzensiz göç sırasında ölenlerin arasında 21 ülkeden göçmen bulunuyor.
Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'a göre hayatını kaybeden göçmenlerin çoğu Mali vatandaşı.
Kayıpların çoğunluğunu erkekler oluştururken, 628 kadın ile 205 kayıp çocuk da kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz yıl düzensiz olarak karadan ve denizden İspanya'ya ulaşabilen göçmen sayısı ise 39 bin 157.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Düzensiz Göçmenler Göç İspanya
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