2021'de, Akdeniz'de yaşanan göçmen kaybında bir önceki yıla göre yüzde 103 artış kaydedildi.

İspanya'ya düzensiz göç sırasında ölenlerin arasında 21 ülkeden göçmen bulunuyor.

Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'a göre hayatını kaybeden göçmenlerin çoğu Mali vatandaşı.

Kayıpların çoğunluğunu erkekler oluştururken, 628 kadın ile 205 kayıp çocuk da kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl düzensiz olarak karadan ve denizden İspanya'ya ulaşabilen göçmen sayısı ise 39 bin 157.