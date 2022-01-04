İran destekli Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında yük gemisine saldırdı. Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı gemiye el kondu.

Yemen'de Husilere karşı hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu, geminin tıbbi malzeme taşıdığını söyleyerek, derhal serbest bırakılmasını istedi. Husiler ise, geminin Yemen kara sularına izinsiz girdiği ve silah taşıdığı için el konulduğunu açıkladı.

"Gemi, Yemen halkına düşmanca eylemler yürütüyordu"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geminin Yemen halkının güvenliğini ve istikrarını hedef alan düşmanca eylemler yürüttüğünü açıkladı. Askeri yük taşıyan gemiye ait dron görüntüleri paylaşıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bu gelişmenin ardından Husileri hedef aldı. Husilerin Beyda'daki askeri kampı hava harekatıyla vuruldu.