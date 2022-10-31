İsrail'de 2019 yılından bu yana 4 kez parlamento seçimi yapıldı. Ancak istikrarlı bir hükümet kurulamadı.

Son olarak Yair Lapid ve Naftali Bennett ortaklığında, Netanyahu dönemini bitiren koalisyon hükümeti kuruldu.

Ancak hükümetteki çatlaklar giderilemedi. Ülkede 5'inci kez sandık başına gitme kararı alındı.

İsrailliler ise bu durumdan rahatsız.

TRT Haber'e konuşan bir İsrail vatandaşı, "Seçimlerin tekrar edilmesi ekonomik olarak bizi kötü etkileyecek. Aynı zamanda insanların bölünmesine ve istikrarsız bir hükümete neden olacak. Bu da bir sürü kaos ve kızgınlık yaratacak. İnsanlar birleşmek yerine daha çok bölünecek" dedi.

Seçime gitmek İsrail siyasetinin DNA'sının bir parçası haline geldi

İsrail'de kamuoyu yoklamaları da erken seçimin siyasi istikrarsızlığa son vermekten uzak olduğuna işaret ediyor.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gideon Rahat, "Netanyahu yanlısı ve karşıt blok arasındaki güç dengesi açısından benzer sonuçlar çıkacak gibi görünüyor. Sonuç böyle olursa 6'ncı seçime de gideceğiz demektir. Çünkü yeni bir seçime gitmek İsrail siyasetinin DNA'sının bir parçası haline geldi" dedi.

Uzmanlar tekrarlanan seçimlerin, katılım oranını etkilemeyeceği görüşünde.

İsrail’de anketler, 120 sandalyeli mecliste hiçbir ittifakın çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediyor.