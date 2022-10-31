Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Instagram birçok hesabı askıya aldı
Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı.
Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, Instagram'a erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Birçok Instagram kullanıcısı, "topluluk kuralları ihlali" gerekçe gösterilerek hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Erişim sıkıntısının nedeni henüz bilinmezken, Instagram'ın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Instagram
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