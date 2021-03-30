İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19'un mutasyona uğramış yeni bir türüne rastlandığı yönündeki haberler doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu virüsün daha az bulaşıcı olduğu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediği, bu nedenle endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulandı.

BioNTech aşısı etkili

İsrail'de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu virüse ilk olarak Kasım 2020'de rastlandığı ve şu ana kadar sadece 181 kişide tespit edildiği kaydedildi.