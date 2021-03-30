Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevuların da iptal edileceğini söyledi.

Uzmanların değerlendirmesi beklenecek

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanların değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.



Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı toplantı yapacak

Öte yandan, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bugün eyaletlerdeki sağlık yetkilileriyle söz konusu aşının kullanımı hakkında toplantı yapacağı bildirildi.