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Dünya
AA 06.10.2023 11:52

İsrail'de bir turist "Tevrat'a aykırı olduğu" gerekçesiyle müzedeki binlerce yıllık heykelleri kırdı

İsrail'de bir kişi Batı Kudüs'teki müzede binlerce yıllık iki heykeli "Tevrat'a aykırı" olduğunu iddia ederek kırdı.

İsrail'de bir turist "Tevrat'a aykırı olduğu" gerekçesiyle müzedeki binlerce yıllık heykelleri kırdı
[Israel Museum]

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ABD vatandaşı 40'lı yaşlarındaki bir turist Batı Kudüs'te yer alan İsrail Müzesi'ndeki tarihi heykellere zarar verirken güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Ön soruşturmanın ardından söz konusu kişinin, heykelleri "Tevrat'a aykırı olduğu gerekçesiyle kırdığını" söylediği, gözaltı süresinin uzatılması için bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

İsrail polisi, kırılan heykeller ve zanlının heykelleri kırmak için kullandığı sopanın fotoğraflarını paylaştı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Müzesi'nde Roma döneminden kalma Athena heykeliyle, tarihi üçüncü yüzyıla uzanan mitolojik bir heykel, sergilendikleri sütunlardan düşürülerek zarar gördü.

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