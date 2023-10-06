Amerika kıtasına düşünülenden daha önce gidilmiş

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan basın açıklamasına göre, daha önce Amerika kıtasında insanın varlığına dair kanıtlar, 14 bin ila 16 bin yıl öncesini gösteriyordu.

2009'da ABD'nin New Mexico eyaletinde keşfedilen fosilleşmiş ayak izlerindeki tohumlara yönelik radyokarbon yaş tespiti, 21 bin ila 23 bin yıl önce kıtada insanların bulunduğunu ortaya koydu.

Bazı arkeologlar, çalışmada incelenen Ruppia cirrhosa su bitkisinin tohumlarının sudan karbon atomlarını çekebileceğini belirterek, bulguların yanıltıcı olabileceğini savundu.

Takip eden araştırmada ayak izlerinde bulunan kara bitkisi kozalaklı ağaç polenlerinin radyokarbon metoduyla yaşının belirlenmesine odaklanıldı.

En az 75 bin polen tanesinin kullanıldığı çalışmada kozalaklı ağaç polenlerinin Ruppia cirrhosa bitkisinin tohumlarıyla aynı yaşta olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, ayrıca "optik uyarmalı ışıldama" adlı yaş tayin etme metoduyla, fosildeki kuvars tanelerinin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını belirledi. Çalışma, fosillerin en az 21 bin 500 yaşında olduğunu gösterdi.

Araştırmacılardan Kathleen Springer, henüz fosiller ilk bulunduğundaki araştırmanın makalesi yayımlanırken diğer metotlarla yaş tespiti çalışmalarına başladıklarını, ayak izlerinin yaşından emin olduklarını belirtti.

Araştırmanın bilimsel makalesi, Science dergisinde yayımlandı.