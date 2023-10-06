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Dünya
AA 06.10.2023 11:40

ABD basını: Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı

Kanada merkezli CBS News, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik etmeye başladığını" iddia etti.

ABD basını: Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı

CBS News, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularının konuşulduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başladığını ileri sürdü.

Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşıldı.

Kim ile Putin, 13 Eylül'de bir araya gelmişti

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kim ve Putin'in görüşmesinde "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını istişare etmesine tepki göstermişti.

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