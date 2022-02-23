İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, sağ görüşlü "İsrail Evimiz" partisinden Stratejik Planlama Bakanı Eli Avidar basın toplantısı düzenledi.

Avidar, toplantıda, aylardır beklediği İstihbarat Bakanlığı görevine atanması gerçekleşmemesi nedeniyle geçici olarak kabul ettiği Stratejik Planlama Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İsrail hükümetine ve performansına ağır eleştirilen yönelten Avidar, üç ay önce hükümetin kendisini İstihbarat Bakanlığı görevine atamak gibi bir niyetinin olmadığı netleştikten sonra istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bennett hükümetinde ilk bakan istifası

Avidar, Başbakan Bennett'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile imzaladığı (koalisyon hükümetinin başkanlık görevine ilişkin) rotasyon anlaşmasını uygulamaya niyetli olmadığını vurguladı.

Avidar, istifasının ardından Meclis'e döneceğini ifade etti.

Avidar'ın kararıyla birlikte Bennett hükümetinde ilk kez bir bakan istifa etmiş oldu.