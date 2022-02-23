Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi
Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına giren silahlı bir kişi, mağazada bulunanlardan en az bir kişiyi rehin aldı.
Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin yakalanması için çok sayıda polisin olay yerine gönderildiği duyuruldu.
Açıklamada, olay esnasında mağazada bulunanlardan kaçmayı başaranların ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.
En az bir kişinin rehine olarak tutulduğu mağazanın etrafında polis geniş güvenlik önlemi alırken, özel timin olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Polis helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyon devam ederken, polis saldırganda patlayıcı olması ihtimaline karşı olay yerinde itfaiye ve ambulans hazır bulunduruyor.
AT5 isimli yerel medya, hadisenin hırsızlık teşebbüsü olduğunu belirterek, olayı görenlerden birinin silah sesi duyduğunu aktardı.
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