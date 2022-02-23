Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, zaman ne kadar karanlık veya savaş ne kadar zor olursa olsun, tarihin haklıdan yana olduğunu söyleyerek, "Bu kritik anlarda, Ukrayna halkı için, Kosova halkının Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermek için Hükümet binasını ışıklandırdık" dedi.

Kurti, daha önce meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Kosova Hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdıklarını açıklamıştı.

Putin aynı zamanda Rus ordusunun da bu bölgelere konuşlanması talimatını vermişti.