Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova'dan Ukrayna'ya bayraklı destek
[Fotoğraf: AA]
Kosova'da Hükümeti binasına, Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için bu ülkenin bayrağı yansıtıldı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, zaman ne kadar karanlık veya savaş ne kadar zor olursa olsun, tarihin haklıdan yana olduğunu söyleyerek, "Bu kritik anlarda, Ukrayna halkı için, Kosova halkının Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermek için Hükümet binasını ışıklandırdık" dedi.
Kurti, daha önce meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Kosova Hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdıklarını açıklamıştı.
Putin aynı zamanda Rus ordusunun da bu bölgelere konuşlanması talimatını vermişti.
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