Dünya
İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı27 Kasım 2019 Çarşamba 11:45 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:52
İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.
İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: yangın israil askeri helikopter