İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor.

Kaynak: İHA