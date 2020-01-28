Aşırı sağ eğilimli, Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Makor Rishon gazetesinde Pazit Rabin imzasıyla çıkan "Sultan ve Süleymani" başlıklı yazıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.

Bu ay başında Irak’ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan’ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürüldü.

Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" şeklinde skandal ifadelere yer verildi.