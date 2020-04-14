Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe COVID-19 teşhisi kondu
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konuldu.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı.
Henüz 8 günlük bebeğe yapılan COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok
Annesinde COVID-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müş ahede altında tutulduğu aktarıldı.
İsrail'de ilk defa bir bebekte COVID-19 tespit edilmesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.
Etiketler: israil bebek koronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 19:24
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