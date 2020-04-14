Dünya genelinde koronavirüs salgınında can kayıplarının üçte ikisi Avrupa'dan.

İtalya'a son haftalardaki düşüşe rağmen can kayıpları halen yüksek seyrediyor. Son 24 saatte 602 kişi daha yaşamını yitirdi; toplam can kaybı 21 bini geçti. Ancak ülkede bazı mağazaların açılmasına izin verildi.