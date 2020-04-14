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İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında can kayıplarının üçte ikisi Avrupa'dan.
İtalya'a son haftalardaki düşüşe rağmen can kayıpları halen yüksek seyrediyor. Son 24 saatte 602 kişi daha yaşamını yitirdi; toplam can kaybı 21 bini geçti. Ancak ülkede bazı mağazaların açılmasına izin verildi.
Etiketler: son dakika koronavirüs salgın pandemiSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 19:33
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