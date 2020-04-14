Koronavirüs pandemisinin merkez üssüne dönen ABD'de ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

En fazla vakaya rastlanan New York Eyaleti genelinde ölenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 10 bin 834'e yükseldi. Eyaletteki vaka sayısı ise 195 bin 655'e ulaştı.

New York Valiliği, ölüm oranlarının arttığını ancak vaka sayısında düşüş görüldüğünü açıkladı.

ABD genelinde vaka sayısı 589 bin 15'e ölü sayısı ise 24 bin 527'ye yükseldi.