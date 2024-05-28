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Dünya
AA 28.05.2024 16:40

İsrail yeniden çadırdaki sivillere saldırdı: 21 ölü

İsrail'in Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 21 kişi öldü

İsrail yeniden çadırdaki sivillere saldırdı: 21 ölü

Refah Acil Durum Komitesi'den alınan bilgiye göre, İsrail, Refah'ın batısındaki Mevasi sahil bölgesinde tehcir edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

İsrail'in daha önce Mevasi bölgesini "güvenli" olarak tanımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 11 Mayıs'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

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