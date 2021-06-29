İsrail yanlıları tepki gösterdi, ABD'li dergi makaleyi kaldırdı
ABD'deki Scientific American dergisinde İsrail'i eleştiren makale yayımlandı. İsrail yanlıları ise tepki gösterdi. Makale, tepkiler üzerine kaldırıldı. Makalede İsrail, aşı ayrımcılığı yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanıyordu.
ABD'li bilim dergisi Scientific American'da yayımlanan makaleye tepki gösterdi. "Sağlık çalışanları Filistinlilere yardım çağrısı yapıyor" başlıklı makale, tepkiler nedeniyle geri çekildi.
Makale, Harvard Üniversitesinde görevli araştırmacılar, tıp öğrencileri ve Seattle Çocuk Hastanesi doktorları tarafından kaleme alındı.
Makalede İsrail, aşı ayrımcılığı yapmakla ve savaş suçu işlemekle suçlanırken, ABD'li kurumlara, Filistinlilere yönelik baskıları nedeniyle İsrail'e yönelik kınama ve boykot çağrısı yapıldı.
Ancak makale bir grup İsrail yanlısının tepkisine yol açtı.
Makale internetten kaldırıldı
Üçü Nobel ödülü sahibi 100 bilim insanı dergiye gönderilen mektupta editörlerin tek taraflı hareket ettiğini öne sürdü.
Tepkiler üzerine makale derginin internet sitesinden kaldırıldı.
Onun yerine, "Bu makale Scientific American'ın kapsamı dışındadır ve kaldırılmıştır" ifadesiyle editör notu eklendi.
Editörlerden "ifade özgürlüğü" açıklaması
176 yıllık dergi, sosyal medyada da Filistin'e ilişkin paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Derginin editörleri ise ifade özgürlüğünü destekledikleri yönünde açıklama yaptı.
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