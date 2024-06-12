İsrail uluslararası yargı önünde hesap veriyor

İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar, uluslararası mahkemelere taşındı. İsrail'in soykırım ve savaş suçları 3 davaya konu oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açtı.

İsrail'in hukuksuz eylemleri 84 sayfalık dosyada sunuldu.

Yargılama süreci 11 Ocak'ta başladı. Divan, 3 kez tedbir kararı verdi.

Türkiye soykırım davasına destek verdi

Türkiye, başından itibaren Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına destek verdi. Sahadan elde ettiği delilleri ilgili makamlarla paylaştı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına ilişkin görüş beyanı duruşması da görüldü.

19 Şubat 2024'te başlayan duruşmalarda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 57 ülke ve uluslararası kurum sözlü beyanda bulundu.

Bir hafta süren sözlü beyan duruşmalarının son gününde söz alan Türkiye bir kez daha iki devletli çözüme dikkati çekti.

İsrail'in insan haklarını çiğneyen eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de gündeminde...

Mahkemeye yönelik tehditlere tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, katliam emrini veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptı.

Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant'ı 'imhaya neden olmak, insani yardım malzemelerinin engellenmesi, bir savaş yöntemi olarak açlığa neden olmak ve çatışmalarda kasten sivilleri hedef almak' ile suçladı.

Amerikalı bazı senatörler ile İsrailli yöneticiler, suçlamalar nedeniyle, UCM'yi ve başsavcıları hedef aldı.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, mahkemeye yönelik tehditlere son verilmesini istediler.

