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Dünya
AA 25.06.2024 13:10

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın “imkansız” olduğunu belirterek, alternatif bir fikrin gerekli olduğunu savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız
[Fotograf: Reuters]

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin "aleyhine işlediğini" belirtti.

Hanegbi, "Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız." ifadelerine yer verdiği konuşmasında, Hamas’a alternatif bir fikrin oluşturulması gerektiğini iddia etti.

Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran’daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." demişti.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savunmuştu.

ABD'de Demokrat Partinin Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşma yapmasını boykot etmeye hazırlanıyor.

ABD'de demokratlar Netanyahu'yu boykota hazırlanıyor
ABD'de demokratlar Netanyahu'yu boykota hazırlanıyor

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

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