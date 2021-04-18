İsrail zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere yine müdahalede bulundu.

Filistinliler, teravih namazı sonrası, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde bir araya geldi.

[Doğu Kudüs'te tansiyon yükseldi]

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te teravih sonrası toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. pic.twitter.com/sOmqRqmQBb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2021

Bazı Filistinliler gözaltına alındı

İsrail polisi, toplanan yüzlerce Filistinliyi ses bombaları ile dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise havai fişek ve su şişeleri ile karşılık verdi.

Yaşanan olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk gününden bu yana teravih namazı sonrası İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi etrafında toplanan Filistinlilere müdahalede bulunuyor.

İsrail polisi, daha önce milletvekili seçimleri adayı 3 Filistinlinin basın toplantısı yapmasını engellemiş ve adayları gözaltına almıştı.