Görev süresi dolan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız veda ziyaretleri kapsamında Musul kentine gitti.

Musul Valisi ile görüşen Yıldız daha sonra şehirdeki Türkmenlerle bir araya geldi.

Büyükelçi Yıldız burada TRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta Başika soruşturması

Geçtiğimiz günlerde Başika üssüne düzenlenen,1 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin Irak makamlarının soruşturma başlattığını söyledi.

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, “Irak hükümeti bir soruşturma yürütüyor. Ama bundan önceki soruşturmalara da baktığınız zaman çok sonuç alıcı olmuyor. Çünkü soruşturmanın sonucunda bir tespit, o tespitinde bir müeyyidesi olması gerekiyor. Aslında bütün bunlar birbirleriyle zincirleme” açıklamasını yaptı.

"Bizim Irak ile son derece köklü bağlarımız var"

Büyükelçi Yıldız, bu saldırı ile Türkiye'nin kararlılığının test edilmek istendiğini belirtti:

“Türkiye, Irak için öyle bir ortak değil, hani böyle bir saldırı sonucu vazgeçecek bir ülke değil. Biz buradayız işte yerleşiyoruz gördüğünüz gibi temsilimiz ile Bağdat ile olan ilişkilerimiz ile Musul ile olan ilişkilerimiz ile bizim Irak ile son derece köklü bağlarımız var”

"Önü alınmazsa Sincar Kandil'e dönüşebilir"

Yıldız, Sincar anlaşmasının ise tam olarak uygulanmadığını vurgulayarak terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına dikkat çekti. “Anlaşmanın uygulanması demek oranın yerel halkı yani Ezidilerin oraya dönmesini sağlayacak bir ortamın kurulması tesis edilmesi. PKK orada olduğu sürece de bu olmayacak tabi ki. PKK'nın oradan def edilmesi esas, asıl anlaşmanın uygulanması. Daha buna bir vakit var gibi çünkü Sincar'da şu anda maalesef önü alınmazsa Kandil benzeri bir ortama dönüşecek” dedi.

"Terör unsurunun orada bulunmaması gerekiyor"

Büyükelçi Yıldız, Sincar'ın terör örgütü PKK'dan temizlenmesinin sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da güvenliği ve istikrarı için önemli olduğunun altını çizdi:

“Sadece kendi ülkemizin güvenliği açısından değil. Neticede Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden bir güçten bahsediyoruz, bir terör örgütünden bahsediyoruz. Irak'ın istikrarı açısından, güvenliği, Sincar'ın, Musul'un refahı açısından o terör unsurunun orada bulunmaması gerekiyor”