İsrail Maliye Bakanlığı'nın büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının ödemelerini tek taraflı azaltma kararı İsrail diplomasisini ayağa kaldırdı.

Karar büyük tepki yarattı.

İsrail Dışişleri, Savunma Bakanlığı ve İşçi federasyonu grev kararı aldı.

Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilik ve konsoloslukları grev nedeniyle bir günlüğüne kapandı.

Grevi tetikleyen tartışmanın odağında İsrailli diplomatlara ve Savunma Bakanlığı çalışanlarına ekstra harcamalar için verilen ödenek yer alıyor.

Maliye Bakanlığı'nın ödeneğin verilme yöntemini değiştirmek istemesi, düşük maaşlardan şikayet eden diplomatları kızdırdı.

Tepki çeken karar, diplomatların daha önce yaptığı harcamaların kendilerinden tahsil edilmesini de içeriyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında da bütçe yetersizliği nedeniyle tüm dünyadaki diplomatik faaliyetlerinin çoğunu dondurma kararı almıştı.

Kaynak: TRT Haber

