İsrail'in Akdeniz kıyıları geçtiğimiz günlerde petrolle kaplandı.

180 kilometrelik kıyı şeridi boyunca birçok noktada çevre felaketi yaşandı, onlarca deniz canlısı kıyıya vurdu.

Tanker, şimdi İspanya açıklarında

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN Televizyonu, bu çevre felaketine Yunan bandıralı bir petrol tankerinin yol açtığını iddia etti.



Tankerin şu sıralar İspanya açıklarında olduğu aktarıldı.

Söz konusu tankerin 2008 yılında Danimarka kıyılarında da benzer bir olaya karıştığı bilgisine yer verildi. Geminin sahibi olan Yunan şirket ise iddiaları reddetti.

Temizlik mayısa kadar sürecek

İsrail'in sızıntının kaynağını bulmak için Avrupalı kuruluşların desteği ile yürüttüğü soruşturmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

İsrail yönetimi, temizlik çalışmalarının mayısa kadar süreceğini belirtti, tüm kıyı şeridini kullanıma kapattı.