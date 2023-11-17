İsrail tanklarının Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ndeki kuşatması sürüyor

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki ekiplerin kuşatma altında kaldığı belirtildi.

Tankların hastane çevresinde konuşlandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, tehlike altında olan hastanedeki Filistin Kızılayı ekiplerinin korunması için acil müdahale talebinde bulunuldu.

Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.

İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.