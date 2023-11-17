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Dünya
AA 17.11.2023 21:00

İsrail Gazze'de 12 binden fazla sivili öldürdü

Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12 bini geçti. Ölenlerden 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın

İsrail Gazze'de 12 binden fazla sivili öldürdü

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