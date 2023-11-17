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AA
HABER GİRİŞ
17.11.2023 21:00
, 17.11.2023 21:02
SON GÜNCELLEME
17.11.2023 21:02
İsrail Gazze'de 12 binden fazla sivili öldürdü
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12 bini geçti. Ölenlerden 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın
Ayrıntılar geliyor...
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