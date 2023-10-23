İsrail sivilleri vuruyor

İsrail genç, yaşlı, çocuk ayırt etmiyor. Sivil yerleşim yerlerini ardı ardına hedef alıyor. Son olarak Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesi vuruldu.

Camiler de hedefte

Kutsal mabetleri de bombalayan İsrail'in son hedefi El İman Camisi oldu. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne gece boyu da saldırdı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Şifa ve Kudüs Hastanelerinin çevresini vurdu.



Mülteci kampları hedefteydi. İsrail, Cibaliye, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarına hava saldırısı düzenledi.



Beyt Lahiya bölgesinde de sivillerin yaşadığı çok sayıda binayı bombaladı.



Elektrik ve gerekli ekipman bulunmaması nedeniyle enkaz altında kalanlara ulaşmanın çok zor olduğu ifade ediliyor.

İsrail ordusu, bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.



Sağlık kaynaklarına göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturuyor.



Son kayıplarla, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana can kaybı 4 bin 700'ü aştı.