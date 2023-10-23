Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2023 12:09

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gece başlayan baskınlarında gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde şu ana kadar aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1215 Filistinliyi gözaltına aldı

Son gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 1215 oldu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlermiş, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, Eriha, El Halil, Beyt Rima gibi kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçlerinin 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail ordu radyosu: Gazzeye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
12:41
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
12:42
2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamlandı
12:36
Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevinde yeniden sıcak yemek çıkıyor
12:16
Bakan Tunç: Terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız
12:14
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ