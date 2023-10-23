İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Tulkerim ve Eriha başta olmak üzere birçok kentinde şu ana kadar aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 85 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1215 Filistinliyi gözaltına aldı

Son gözaltılarla birlikte İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 1215 oldu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlermiş, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Gece saatlerinde yapılan açıklamada, Eriha, El Halil, Beyt Rima gibi kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda İsrail güçlerinin 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirilmişti.