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Dünya
AA 25.11.2023 03:50

İsrail, serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin isim listesini aldı

İsrail, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin isim listesini aldı. İkinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.

İsrail, serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin isim listesini aldı
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.

İsrail, serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin isim listesini aldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Dün akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

İsrail, serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin isim listesini aldı

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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