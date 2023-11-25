İran'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

Tahran'daki bir Türk restoranında düzenlenen programa, öğretmenler, kentteki üniversitelerde Türkçe ders veren Türk vatandaşı okutmanlar ile doktorasını yapan bursiyerler ve aileleri katıldı.

Tahran Türk Okulu Müdürü Abdullah Çubuk, geniş bir aile olarak programda bir araya geldiklerini belirterek, "Vatanımızdan uzağız ama sanki vatanımızdaymışız gibi aynı duygu ve düşüncelerle öğretmen arkadaşlarımızla bu mutlu günü burada kutluyoruz." dedi.

Allah'tan böyle nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler görmeyi dilediklerini belirten Çubuk, "Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere bizim yetişmemizde emeği geçen bütün öğretmenlerin ve Tahran Türk Okulundaki 11 öğretmen arkadaşımın Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Tahran Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umut Başar, Cumhuriyet'in 100. yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenler, okutmanlar ve Türkiye'ye döndüklerinde öğretmenlik yapacak olan bursiyer öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'den uzakta olmalarına rağmen Türk vatandaşlarıyla bir araya gelip hasret giderdiklerini söyleyen Başar, "Başöğretmenimizin izinde Cumhuriyet'imizin bir asrını doldurmanın sorumluluğunda, Cumhuriyet'in ikinci asrında Bakanlığımızın deyişiyle, nesillere şekil verecek olan öğretmenler olarak devletimizi gelecek nesillere en iyi şekilde taşıma azminde ve kararlılığındayız." dedi.