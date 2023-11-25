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Dünya
AA 25.11.2023 02:06

Gazze'nin kuzeyine 49 günün ardından ilk kez yardım malzemesi ulaştı

İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

Gazze'nin kuzeyine 49 günün ardından ilk kez yardım malzemesi ulaştı
[Fotograf: AA]

Tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

Gazze'nin kuzeyine 49 günün ardından ilk kez yardım malzemesi ulaştı

Gazze Şeridi'nin günlük yakıt ihtiyacı 400 bin litre

Gazze Şeridi'nde, normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta, 500 tırlık mal ve ürün girişine ihtiyaç duyuluyor.

Hastanelerde birincil ihtiyaç olan ve kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati öneme sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı olmuş, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalmıştı.

Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu.

Gazze'nin kuzeyine 49 günün ardından ilk kez yardım malzemesi ulaştı

Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarmada kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıt tükenmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma çerçevesinde çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

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