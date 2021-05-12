İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Benny Gantz, 2 gün önce ilan ettiği olağanüstü halin sona ermesine saatler kala uygulamanın uzatılması için harekete geçti.

Gantz, hükümetten olağanüstü hal uygulamasını 2 hafta daha uzatmasını istedi.

Açıklamada, olağanüstü halin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki bölgeler için uygulanacağı ifade edildi.

Uygulamanın, güvenlik güçlerine kalabalığı ve gösterileri kontrol etme, istihbarata uygun olarak belirli alanları temizleme ve okulları kapatma yetkisi vereceği aktarıldı.

Gantz'ın 2 gün önce ilan ettiği OHAL bugün sona eriyor

İsrail Savunma Bakanı, 48 saatlik özel olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip. Gantz'ın 2 gün önce ilan ettiği olağanüstü hal bugün sona eriyor. Savunma Bakanı'nın olağanüstü hal uygulamasını uzatmak için önce kabinenin, ardından da yasama organı Knesset komitelerinin onayını alması gerekiyor. Savunma Bakanlığı, durumun aciliyeti nedeniyle talebi telefon üzerinden kabine üyelerinin onayına sunacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Gantz 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki bölgeler için OHAL uygulaması getirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2 gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı