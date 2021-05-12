Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin'de helikopter göle düştü: 4 ölü
Çin'de yangın söndürme operasyonuna katılan bir helikopter, Yunnan eyaletindeki Erhai Gölü'ne düştü, 4 kişi hayatını kaybetti.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 kişinin tamamının Yunnan eyaletinde yer alan Kunming kentinde bir hava kurtarma ekibinde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.
Helikopterin düşme anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.
Yerel yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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