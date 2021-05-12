Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 kişinin tamamının Yunnan eyaletinde yer alan Kunming kentinde bir hava kurtarma ekibinde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.



Helikopterin düşme anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Yerel yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.