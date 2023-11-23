Puslu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 08:17

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'de ateşkes ne zaman başlayacak? Son 24 saatin gelişmeleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 25 kilo gümrüksüz altın ele geçirildi
09:34
Eski doğal gaz sayaçları 2025 sonuna kadar değiştirilecek
09:29
Brent petrolün varil fiyatı 80,97 dolar
09:27
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
09:20
Diyarbakır sis altında
09:17
Katar'dan geçici ateşkes duyurusu: Gelecek saatlerde açıklanacak
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü
Siirt'te maden ocağında göçük: 3 ölü
FOTO FOKUS
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nden tam isabet
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nden tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ