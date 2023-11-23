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Dünya
AA 23.11.2023 06:41

ABD'li senatör Sanders, İsrail'in Hamas'ı hedeflerken sivilleri ayırt etmemesini eleştirdi

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ı hedef almak için "tüm mahalleyi bombalamasının" doğru olmadığını belirtti.

ABD'li senatör Sanders, İsrail'in Hamas'ı hedeflerken sivilleri ayırt etmemesini eleştirdi

Sanders, New York Times için kaleme aldığı köşe yazısında, "İsrail tek bir Hamas hedefini ortadan kaldırmak uğruna tüm mahalleyi bombalayamaz." ifadesini kullanarak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik operasyonlarını eleştirdi.

Demokrat senatör, İsrail'in bu uygulamasının ne kadar başarılı olduğu noktasında "hala pek çok bilinmeyenin bulunduğunu" belirtti.

Sanders, "İsrail, son yıllarda barışçıl bir çözüm için umut verecek hiçbir şey yapmadı. Gazze ablukasını sürdürdü, Batı Şeria'daki işgalinin küçük düşürücü uygulamalarını derinleştirdi ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu korkunç yaşam koşullarını büyük ölçüde görmezden geldi." ifadesini kullandı.

ABD'li senatör, "kibarca sormak" yerine ABD'nin, İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık fonun İsrail'in politikasını yönlendirmede "koz olarak kullanması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, "ABD, İsrail'in dostu olsa da bu dostluğun bazı koşulları olduğunu ve uluslararası hukuku ve kendi ahlak anlayışımızı ihlal eden eylemlerde suç ortağı olamayacağımızı açıkça belirtmeli." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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