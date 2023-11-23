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Dünya
AA 23.11.2023 06:37

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 unsurunun öldüğünü duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda kendilerine bağlı 5 unsurun öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 unsurunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah'ın Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Beyt Yahun'da ölen 5 kişiden birinin Abbas Muhammed Rad olduğu belirtildi.

Olayın ardından Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenler arasındaki Abbas Muhammed Rad'ın, Lübnan Parlamentosu'ndaki Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Rad'ın oğlu olduğu bilgisi verildi.

İsrail'den söz konusu hava saldırısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü bir kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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