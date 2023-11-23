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Dünya
AA 23.11.2023 06:35

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki Kızılay'a bağlı Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, biri başından diğeri sırtından gerçek kurşunla yaralanan iki gencin Rafidiya Hastanesine getirildiğini, tıbbi müdahalenin ardından ağır yaralı olan İzzeddin Mustafa Hafi'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede bulunan İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için harekete geçen tüm acil servis araçlarının anahtarlarına el koyduğu ve tıbbi müdahaleye engel olduğu ifade edildi.

Nablus'taki kaynaklara göre, İsrail güçlerinin Nablus kentinin doğu kesiminde Balata Mülteci Kampı'na ve bölgedeki Yafa Kültür Merkezi'ne düzenlediği baskınlarda Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşandı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Batı Şeria
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